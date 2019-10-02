Фанати Наполі під час матчу Серії А проти Брешії скандували на адресу журналістки Ділетти Леотти непристойні фрази та просили показати груди.

Під час матчу Серії А Наполі – Брешія вболівальники господарів помітили журналістку Ділетту Леотту, яка проходи повз їх трибуну.

Фани неаполітанців почали голосно скандувати, щоб та показала їм груди: Покажи груди! Покажи груди!

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Журналістка не розгубилася у ситуації і спершу пригрозила фанатам вказівним пальцем, а потім повернула великий палець вниз, показавши дизлайк. Насамкінець Ділетта привітала вболівальників, помахавши їм рукою.

Napoli – Brescia. 29.09.2019

Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta – “show us tits” pic.twitter.com/jkRwjF8LIx — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019

28-річна Ділетта Леотта працює на матчах серії А для стримінгового сервісу DAZN з 2018 року.

До речі, під час матчу з американського футболу між Арканзасом та Техасом на трибунах з’явилася фанатка без штанів.

Фото: Diletta Leotta