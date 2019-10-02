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Факти / Спорт

Фанати Наполі вимагали у журналістки показати груди – вона їм відповіла

Фанати Наполі під час матчу Серії А проти Брешії скандували на адресу журналістки Ділетти Леотти непристойні фрази та просили показати груди.

Дилетта Леотта

Під час матчу Серії А Наполі – Брешія вболівальники господарів помітили журналістку Ділетту Леотту, яка проходи повз їх трибуну.

Фани неаполітанців почали голосно скандувати, щоб та показала їм груди: Покажи груди! Покажи груди!

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Журналістка не розгубилася у ситуації і спершу пригрозила фанатам вказівним пальцем, а потім повернула великий палець вниз, показавши дизлайк. Насамкінець Ділетта привітала вболівальників, помахавши їм рукою.

28-річна Ділетта Леотта працює на матчах серії А для стримінгового сервісу DAZN з 2018 року.

До речі, під час матчу з американського футболу між Арканзасом та Техасом на трибунах з’явилася фанатка без штанів.

ФотоDiletta Leotta

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