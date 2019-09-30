Під час матчу з американського футболу між Арканзасом та Техасом на трибунах з’явилася фанатка без штанів.

Фанатка Арканзаса, яка відвідала матч своєї улюбленої команди проти Техасу, забула про одну важливу частину гардеробу.

Дівчина прийшла на трибуни без штанів, одягнувши щось схоже на боді. Фанатка неабияк була втягнута в гру і бурхливо реагувала на небезпечні моменти матчу.

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Вже після гри слава знайшла свою героїню – фотознімки красуні на трибунах миттєво облетіли інтернет.

This surrender cobra forgot her pants. pic.twitter.com/LZEjW5uB3k — Rivers Hughey (@RivsHughey) September 28, 2019

Arkansas Fans never disappoint! LOL! They are a special kind of breed! I guess this season has got them questioning clothing options! #arkvstamu #tamuvsark #SECFB pic.twitter.com/pIwmxunOG9 — Brandon (@WILDMANBS) September 28, 2019

До слова, навіть такий відвертий дрес-код фанатки не надихнув її команду на перемогу – Арканзас поступився з рахунком 27:31.

А ось в АПЛ фанатка Манчестер Юнайтед заснула на трибунах під час матчу червоних дияволів проти Вест Гема.