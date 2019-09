Фанатка Арканзаса, яка відвідала матч своєї улюбленої команди проти Техасу, забула про одну важливу частину гардеробу.

Дівчина прийшла на трибуни без штанів, одягнувши щось схоже на боді. Фанатка неабияк була втягнута в гру і бурхливо реагувала на небезпечні моменти матчу.

Вже після гри слава знайшла свою героїню – фотознімки красуні на трибунах миттєво облетіли інтернет.

Arkansas Fans never disappoint! LOL! They are a special kind of breed! I guess this season has got them questioning clothing options! #arkvstamu #tamuvsark #SECFB pic.twitter.com/pIwmxunOG9

— Brandon (@WILDMANBS) September 28, 2019