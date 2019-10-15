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Цей безглуздий пенальті! Арбітр душив нас з перших хвилин – Караваєв

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу над збірною Португалії та висловив свою думку щодо суддівства Ентоні Тейлора.

Александр Караваев

Футболіст збірної України Олександр Караваєв розповів про свої враження від виходу на Євро-2020 з першого місця в групі В і перемогу над Португалією (2:1).

— Емоції не передати, ми виграли групу і вийшли на Євро з відмінною грою і результатом, мінімум пропустили і дуже багато забили. Грали на стадіоні за такої підтримки – як ми могли не виграти? Коли грали в меншості, то підтримка була, ніби всі 60 тис. на полі з нами були, – сказав Олександр.

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Особливо важко в матчі було грати вдесятьох проти чемпіонів Європи, розповів Караваєв.

— Ми показали характер, що у нас є і сила, і воля, тому ми віддали всі сили, що від нас вимагалося. Начебто всі вважають Португалію лідером, і коли вони програють 2:0, то, звичайно, їм хочеться забити. Але і ми в такій ситуації теж бігли вперед і хотіли забити. Потім трохи гра заспокоїлася, могли забити і третій, і гра б закінчилася. Цей безглуздий пенальті – арбітр, звичайно, душив нас з перших хвилин, але ми впоралися, – додав Караваєв.

До речі, дивіться відеоогляд, як збірна України здобула перемогу над Португалією в Києві.

ФотоУАФ

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