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Факти / Спорт

В будь-який час! Кавані і Мессі домовилися про бійку

Капітан Барселони Ліонель Мессі посварився з футболістом ПСЖ Едінсоном Кавані під час товариського матчу між збірними Аргентини і Уругваю.

Месси Кавани

Збірна Аргентини зустрічалася зі збірною Уругваю в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла на стадіоні Блумфілд у Тель-Авіві та завершилася нічиєю 2:2.

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В кінцівці першого тайму матчу Ліонель Мессі отримав по ногах і хотів зігнати злість на Едінсону Кавані. Уругваєць у відповідь запропонував Мессі розібратися по-чоловічому, на що капітан Аргентини відповів: У будь-який час.

У перерві матчу справа могло дійти до бійки, але партнер Мессі по Барселоні Луїс Суарес розняв футболістів.

До речі, капітан збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамос повторив бомбардирський рекорд Мессі у Ла Лізі.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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