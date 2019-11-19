Капітан Барселони Ліонель Мессі посварився з футболістом ПСЖ Едінсоном Кавані під час товариського матчу між збірними Аргентини і Уругваю.
Збірна Аргентини зустрічалася зі збірною Уругваю в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла на стадіоні Блумфілд у Тель-Авіві та завершилася нічиєю 2:2.
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В кінцівці першого тайму матчу Ліонель Мессі отримав по ногах і хотів зігнати злість на Едінсону Кавані. Уругваєць у відповідь запропонував Мессі розібратися по-чоловічому, на що капітан Аргентини відповів: У будь-який час.
Embrouille entre Cavani et Messi lors du match #ARGURUpic.twitter.com/nGQAWTDxlM
— Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 18, 2019
У перерві матчу справа могло дійти до бійки, але партнер Мессі по Барселоні Луїс Суарес розняв футболістів.
До речі, капітан збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамос повторив бомбардирський рекорд Мессі у Ла Лізі.