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Факты / Спорт

В любое время! Кавани и Месси договорились о драке

Капитан Барселоны Лионель Месси поссорился с футболистом ПСЖ Эдинсон Кавани во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая.

Месси Кавани

Сборная Аргентины встречалась со сборной Уругвая в рамках товарищеского матча. Встреча прошла на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве и завершилась ничьей 2:2.

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В концовке первого тайма матча Лионель Месси получил по ногам и хотел выместить злобу на Эдинсонe Кавани. Уругваец в ответ предложил Месси разобраться по-мужски, на что капитан Аргентины ответил: В любое время.

В перерыве матча дело могло дойти до драки, но партнер Месси по Барселоне Луис Суарес разнял футболистов.

К слову, капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос повторил бомбардирский рекорд Месси в Ла Лиге.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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