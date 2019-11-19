Капитан Барселоны Лионель Месси поссорился с футболистом ПСЖ Эдинсон Кавани во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая.

Сборная Аргентины встречалась со сборной Уругвая в рамках товарищеского матча. Встреча прошла на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве и завершилась ничьей 2:2.

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В концовке первого тайма матча Лионель Месси получил по ногам и хотел выместить злобу на Эдинсонe Кавани. Уругваец в ответ предложил Месси разобраться по-мужски, на что капитан Аргентины ответил: В любое время.

Embrouille entre Cavani et Messi lors du match #ARGURUpic.twitter.com/nGQAWTDxlM — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 18, 2019

В перерыве матча дело могло дойти до драки, но партнер Месси по Барселоне Луис Суарес разнял футболистов.

К слову, капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос повторил бомбардирский рекорд Месси в Ла Лиге.