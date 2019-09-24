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Реакція Ван Дейка на вручення Мессі нагороди гравця року від ФІФА

В кадри трансляції церемонії вручення нагород від ФІФА потрапила реакція Вірджила ван Дейка на вручення нагороди найкращого гравця Ліонелю Мессі.

Вирджил ван Дейк

В оперному театрі Ла Скала в Мілані пройшла церемонія вручення нагород The Best FIFA Awards-2019.

В кадри трансляції потрапила реакція захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка, коли президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав аргентинського форварда Барселони Ліонеля Мессі найкращим гравцем року.

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На фото видно, що нідерландець іронічно усміхається після оголошення лауреата.

28-річний Ван Дейк та форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду разом з Мессі боролися за нагороду.

У сезоні-2018/19 Ван Дейк став переможцем Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля, володарем Суперкубка УЄФА, віце-чемпіоном АПЛ та фіналістом Ліги націй.

Мессі у минулому сезоні допоміг Барселоні виграти чемпіонат Іспанії та виграв золоту бутсу найкращого бомбардира Європи, дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю та посів зі збірною Аргентини 5-е місце на Копа Америка.

До речі, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером року за версією ФІФА.

Фото: Getty Images

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