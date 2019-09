В оперному театрі Ла Скала в Мілані пройшла церемонія вручення нагород The Best FIFA Awards-2019.

В кадри трансляції потрапила реакція захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка, коли президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав аргентинського форварда Барселони Ліонеля Мессі найкращим гравцем року.

На фото видно, що нідерландець іронічно усміхається після оголошення лауреата.

Messi? Really? FIFA is the world’s greatest humorist!

4:0 from Liverpool 4:0 from Brazil – of course Leo is the Best Van Dijk reaction to Leo’s award#FIFAFootballAwards #FIFATheBest #VirgilVanDijk pic.twitter.com/DNzGclGsFC

— Maria Turner (@myuriste) September 24, 2019