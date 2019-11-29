Півзахисники київського Динамо потрапили до збірної 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Віктор Циганков та Беньямін Вербич потрапили у команду тижня Ліги Європи за підсумками 5-го туру групового етапу.

У Швеції київське Динамо поступилося Мальме з рахунком 4:3, а Вербич та Циганков відзначилися забитими голами у матчі. А ось місця для футболістів шведського клубу у команді тижня не знайшлося.

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Команда туру виглядає наступним чином:

Голкіпер : Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах);

: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах); Захисники : Джанер Еркін (Бешикташ), Андреас Макріс (АПОЕЛ), Енцо Роко (Бешикташ), Нуну Секейра (Брага);

: Джанер Еркін (Бешикташ), Андреас Макріс (АПОЕЛ), Енцо Роко (Бешикташ), Нуну Секейра (Брага); Півзахисники : Віктор Циганков (Динамо Київ), Бруну Фернандеш (Спортинг), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Беньямін Вербич (Динамо Київ);

: Віктор Циганков (Динамо Київ), Бруну Фернандеш (Спортинг), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Беньямін Вербич (Динамо Київ); Нападники: Альфредо Морелос (Рейнджерс), Венсан Абубакар (Порту).

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів групового етапу Ліги Європи 2019/20.