PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Двоє гравців Динамо потрапили до збірної туру Ліги Європи

Півзахисники київського Динамо потрапили до збірної 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Беньямин Вербич

Віктор Циганков та Беньямін Вербич потрапили у команду тижня Ліги Європи за підсумками 5-го туру групового етапу.

У Швеції київське Динамо поступилося Мальме з рахунком 4:3, а Вербич та Циганков відзначилися забитими голами у матчі. А ось місця для футболістів шведського клубу у команді тижня не знайшлося.

Дивіться: Динамо на останніх хвилинах поступилося Мальме у божевільному матчі

Команда туру виглядає наступним чином:

  • Голкіпер: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах);
  • Захисники: Джанер Еркін (Бешикташ), Андреас Макріс (АПОЕЛ), Енцо Роко (Бешикташ), Нуну Секейра (Брага);
  • Півзахисники: Віктор Циганков (Динамо Київ), Бруну Фернандеш (Спортинг), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Беньямін Вербич (Динамо Київ);
  • Нападники: Альфредо Морелос (Рейнджерс), Венсан Абубакар (Порту).

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів групового етапу Ліги Європи 2019/20.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка