Півзахисники київського Динамо потрапили до збірної 5-го туру групового етапу Ліги Європи.
Віктор Циганков та Беньямін Вербич потрапили у команду тижня Ліги Європи за підсумками 5-го туру групового етапу.
У Швеції київське Динамо поступилося Мальме з рахунком 4:3, а Вербич та Циганков відзначилися забитими голами у матчі. А ось місця для футболістів шведського клубу у команді тижня не знайшлося.
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Команда туру виглядає наступним чином:
- Голкіпер: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах);
- Захисники: Джанер Еркін (Бешикташ), Андреас Макріс (АПОЕЛ), Енцо Роко (Бешикташ), Нуну Секейра (Брага);
- Півзахисники: Віктор Циганков (Динамо Київ), Бруну Фернандеш (Спортинг), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Беньямін Вербич (Динамо Київ);
- Нападники: Альфредо Морелос (Рейнджерс), Венсан Абубакар (Порту).
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