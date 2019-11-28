Динамо поступилося шведському Мальме у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Мальме — Динамо – 4:3

Мальме: Далін, Сафарі (Кнудсен, 90+7), Бенгтссон, Нілсен Білле, Ларссон (Молінс, 79), Баширу, Бонке (Ракіп, 46), Траустасон, Рієкс, Бергет, Розенберг.

Запасні: Антонссон, Беймо, Голл, Кнудсен, Меліхарек, Молінс, Ракіп.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Міколенко, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 89), Шепелєв (Шапаренко, 71), Циганков, Беседін, Вербич (Караваєв, 82).

Запасні: Бойко, Гармаш, Де Пена, Караваєв, Родрігес, Соль, Шапаренко.

Голи: Бенгтссон, 2 Розенберг, 48, 90+6 Ракіп, 57 — Міколенко, 18 Циганков, 39 Вербич, 77

Вилучення: Сидорчук, 65

Мальме приймало київське Динамо в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Мальме на стадіоні Шведбанк та завершилася перемогою господарів з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі вже на другій хвилині відкрив Расмус Бенгтссон після пасу від Бергета. Динамівці зрівняли завдяки точному удару Віталія Міколенка. Ще до перерви Віктор Циганков, якому асистував Буяльський, вивів біло-синіх вперед.

По перерві підопічні Михайличенка знову відразу пропустили – на 48-й хвилині відзначився капітан шведів Маркус Розенберг. Менше ніж за 10 хвилин Мальме вже вів у рахунку завдяки голу Ердаля Ракіпа. На 65-й хвилині капітан Динамо Сергій Сидорчук напрацював на другу жовту картку і арбітр без роздумів видворив українця з поля.

У меншості Динамо продовжило володіти територіальною перевагою і це вилилося у гол Беньяміна Вербича. Однак вже у доданий час надії на взяття очок у Швеції поховав Розенберг, який оформив дубль.

Всього у матчі чеський рефері Павел Краловец показав 10 жовтих карток – 7 з яких динамівцям.

Для капітана Мальме Маркуса Розенберга це був прощальний матч за клуб на Шведбанк і він видався для шведа на славу. 37-річний футболіст завершує кар’єру.

У турнірній таблиці Динамо опустилося на третю позицію і має в активі 6 очок. Наступну гру кияни зіграють вдома проти Лугано (2). Лідером квартету В є Копенгаген (9), Мальме (8) йде другим.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Мальме – Динамо.

Фото: FC Dynamo Kyiv