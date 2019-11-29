Полузащитники киевского Динамо попали в сборную 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Виктор Цыганков и Беньямин Вербич попали в команду недели Лиги Европы по итогам 5-го тура группового этапа.

В Швеции киевское Динамо уступило Мальме со счетом 4: 3, а Вербич и Цыганков отличились забитыми голами в матче. А вот места для футболистов шведского клуба в команде недели не нашлось.

Смотрите: Динамо на последних минутах уступило Мальме в сумасшедшем матче

Команда тура выглядит следующим образом:

Голкипер : Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах)

: Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах) Защитники : Джанер Эркин (Бешикташ), Андреас Макрис (АПОЭЛ), Энцо Роко (Бешикташ), Нуну Секейра (Брага)

: Джанер Эркин (Бешикташ), Андреас Макрис (АПОЭЛ), Энцо Роко (Бешикташ), Нуну Секейра (Брага) Полузащитники : Виктор Цыганков (Динамо Киев), Бруну Фернандеш (Спортинг), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Беньямин Вербич (Динамо Киев)

: Виктор Цыганков (Динамо Киев), Бруну Фернандеш (Спортинг), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Беньямин Вербич (Динамо Киев) Нападающие: Альфредо Морелос (Рейнджерс), Венсан Абубакар (Порту).

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги Европы 2019/20.