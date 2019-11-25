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WADA рекомендує усунути РФ від міжнародних змагань на 4 роки

Комітет WADA рекомендує усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на 4 роки.

WADA рекомендує усунути РФ від міжнародних змагань на 4 роки

Комітет антидопінгового агентства WADA рекомендував виконкому організації усунути Росію від міжнародних змагань на 4 роки.

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Крім того, комітет з відповідності рекомендував допустити російських спортсменів до другої поспіль Олімпіади під нейтральним прапором і без гімну.

Виконком WADA розгляне рекомендації 9 грудня на засіданні, яке пройде у Парижі.

Нагадаємо, у вересні Всесвітнє антидопінгове агентство запустило процедуру позбавлення статусу відповідності Російського антидопінгового агентства РУСАДА всесвітньому антидопінговому кодексу.

Джерело: NYT

Фото: Getty Images

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