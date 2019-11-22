Стали відомі результати жеребкування стикових матчів за право зіграти у фінальній стадії Євро-2020.
Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020, за результатами якого розіграють чотири путівки на фінальну частину Євро-2020.
Підсумки жеребкування:
Шлях A
- Ісландія – Румунія
- Болгарія – Угорщина
Шлях B
- Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія
- Словаччина – Ірландія
Шлях C
- Шотландія – Ізраїль
- Норвегія – Сербія
Шлях D
- Грузія – Білорусь
- Північна Македонія – Косово
Les barrages de l’EURO 2020 sont connus!
Demi-finales des barrages : 26-28 mars 2020
Finales des barrages : 29-31 mars 2020
Dis-nous qui tu vois se qualifier! pic.twitter.com/L6IJ1pjMbi
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 22, 2019
Півфінали стикових матчів відбудуться 26 березня 2020 року, а фінали пройдуть 31 березня.
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За підсумками стикових матчів визначаться переможці кожного з шляхів, які приєднаються до 20 збірних, які гарантували участь у Євро-2020 через основний відбір.
Збірна України зіграє з переможцем шляху D, однак якщо Румунія виявиться найсильнішою у шляху А, то саме вона приєднається до групи С до України та Нідерландів.
Нагадаємо, ще до старту жеребкування стало відомо, що підопічні Андрія Шевченка зіграють на Євро-2020 у групі С з Нідерландами.