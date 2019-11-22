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Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020

Стали відомі результати жеребкування стикових матчів за право зіграти у фінальній стадії Євро-2020.

Евро 2020 логотип

Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020, за результатами якого розіграють чотири путівки на фінальну частину Євро-2020.

Підсумки жеребкування:

Шлях A

  • Ісландія – Румунія
  • Болгарія – Угорщина

Шлях B

  • Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія
  • Словаччина – Ірландія

Шлях C

  • Шотландія – Ізраїль
  • Норвегія – Сербія

Шлях D

  • Грузія – Білорусь
  • Північна Македонія – Косово

Півфінали стикових матчів відбудуться 26 березня 2020 року, а фінали пройдуть 31 березня.

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За підсумками стикових матчів визначаться переможці кожного з шляхів, які приєднаються до 20 збірних, які гарантували участь у Євро-2020 через основний відбір.

Збірна України зіграє з переможцем шляху D, однак якщо Румунія виявиться найсильнішою у шляху А, то саме вона приєднається до групи С до України та Нідерландів.

Нагадаємо, ще до старту жеребкування стало відомо, що підопічні Андрія Шевченка зіграють на Євро-2020 у групі С з Нідерландами.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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