Федерація футболу Італії презентувала нове екіпірування національної команди.

Комплект Скуадра Адзурра виконаний у зеленому кольорі та отримав назву Ренесанс. Форма характеризується графікою епохи Відродження.

Технічним спонсором ФФІ є німецький бренд одягу Puma.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents

The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E

— Italy (@azzurri) October 7, 2019