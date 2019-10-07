Федерація футболу Італії показала новий комплект форми національної команди.

Федерація футболу Італії презентувала нове екіпірування національної команди.

Комплект Скуадра Адзурра виконаний у зеленому кольорі та отримав назву Ренесанс. Форма характеризується графікою епохи Відродження.

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Технічним спонсором ФФІ є німецький бренд одягу Puma.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E — Italy (@azzurri) October 7, 2019

Під час створення комплекту розробники надихалися перемогою італійців у 1954 році над збірною Аргентини (2:0) у товариському матчі в Римі. Саме тоді у збірної Італії були зелені джерсі.















Збірна Італії представила зелену форму у стилі епохи Ренесансу / 4 фотографии

В новому комплекті форми збірна Італії зіграє 12 жовтня в матчі відбору до Євро-2020 проти команди Греції, який, як і гра проти Аргентини 65 років тому, відбудеться на Олімпійському стадіоні у Римі.

Раніше Атлетіко Мадрид показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Джерело: FIGC

Фото: FIGC