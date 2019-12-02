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Україна перед Євро-2020 може зіграти з Ірландією

Збірна України в рамках підготовки до Євро-2020 планує провести товариський матч проти збірної Ірландії.

Ирландия эмблема

За підсумками жеребкування Євро-2020 збірна України потрапила до квартету С та зіграє проти Нідерландів та Австрії.

У березні синьо-жовті проведуть два контрольні виїзні матчі – проти Франції та Польщі.

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Також стало відомо, що безпосередньо перед чемпіонатом Європи УАФ планує провести матч проти збірної Ірландії, яка спробує пробитися на форум у березні 2020 року. Зараз федерації на стадії перемовин.

До речі, визначилися дати матчів збірної України на груповому етапі Євро 2020.

Джерело: Профутбол

Фото: FAIreland

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