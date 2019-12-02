Збірна України в рамках підготовки до Євро-2020 планує провести товариський матч проти збірної Ірландії.
За підсумками жеребкування Євро-2020 збірна України потрапила до квартету С та зіграє проти Нідерландів та Австрії.
У березні синьо-жовті проведуть два контрольні виїзні матчі – проти Франції та Польщі.
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Також стало відомо, що безпосередньо перед чемпіонатом Європи УАФ планує провести матч проти збірної Ірландії, яка спробує пробитися на форум у березні 2020 року. Зараз федерації на стадії перемовин.
До речі, визначилися дати матчів збірної України на груповому етапі Євро 2020.
Джерело: Профутбол
Фото: FAIreland
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