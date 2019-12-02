Голкіпер Ліверпуля Аліссон отримав нагороду найкращого голкіпера року Yashin Trophy від видання France Football.

Найкращим воротарем світу в 2019 році визнаний голкіпер збірної Бразилії та англійського Ліверпуля Аліссон Беккер.

Про це стало відомо під час 64-ї церемонії вручення Золотого м’яча у театрі Шатле в Парижі.

Alisson is the very first #yachinetrophy! #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Окрім Аліссона на нагороду Yachine Trophy також претендували Мануель Нойер (Баварія), Едерсон (Манчестер Сіті), Андре Онана (Аякс), Войцех Щенсни (Ювентус), Самір Ханданович (Інтер), Ян Облак (Атлетіко), Кепа Аррісабалага (Челсі), Уго Льоріс (Тоттенгем) і Марк-Андре тер-Штеген (Барселона).

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Нагорода Yachine Trophy названа на честь радянського голкіпера Льва Яшина, який став єдиним воротарем в історії, що отримав Золотий м’яч.

До речі, лауреатом нагороди Золотий м’яч 2019 став форвард Барселони Ліонель Мессі.