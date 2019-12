Найкращим воротарем світу в 2019 році визнаний голкіпер збірної Бразилії та англійського Ліверпуля Аліссон Беккер.

Про це стало відомо під час 64-ї церемонії вручення Золотого м’яча у театрі Шатле в Парижі.

