PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Аліссон став першим володарем трофею Яшина

Голкіпер Ліверпуля Аліссон отримав нагороду найкращого голкіпера року Yashin Trophy від видання France Football.

Аліссон став першим володарем трофею Яшина

Найкращим воротарем світу в 2019 році визнаний голкіпер збірної Бразилії та англійського Ліверпуля Аліссон Беккер.

Про це стало відомо під час 64-ї церемонії вручення Золотого м’яча у театрі Шатле в Парижі.

Окрім Аліссона на нагороду Yachine Trophy також претендували Мануель Нойер (Баварія), Едерсон (Манчестер Сіті), Андре Онана (Аякс), Войцех Щенсни (Ювентус), Самір Ханданович (Інтер), Ян Облак (Атлетіко), Кепа Аррісабалага (Челсі), Уго Льоріс (Тоттенгем) і Марк-Андре тер-Штеген (Барселона).

Читайте: Маттейс де Лігт – володар Kopa Trophy 2019

Нагорода Yachine Trophy названа на честь радянського голкіпера Льва Яшина, який став єдиним воротарем в історії, що отримав Золотий м’яч.

До речі, лауреатом нагороди Золотий м’яч 2019 став форвард Барселони Ліонель Мессі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка