Форвард Ювентуса Криштіану Роналду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії-2018/19.

Португальський форвард Ювентуса Криштіану Роналду, який обрав церемонію вручення нагород Серії А замість вечору у Парижі, де вручали нагороду Золотий м’яч, просидів майже всю церемонію у своїй машині і вийшов з неї лише для того, щоб отримати свої нагороди.

— Неймовірно! Кріштіану Роналду сидів у своїй машині до того моменту, поки не прийшов час отримувати приз найкращого гравця Серії А. Коли він, нарешті, вийшов з машини, його тілоохоронці світили ліхтариками в камери, – написав журналіст BeIN Sports Танкреді Палмер у своєму Twitter.

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019

В Мілані Криштіану отримав звання найкращого гравця Серії А, а також увійшов до символічної збірної минулого сезону як один з трьох найкращих форвардів чемпіонату Італії.

Читайте: Аліссон став першим володарем трофею Яшина

Роналду пропустив церемонію вручення Золотого м’яча, де посів третє місце у голосуванні пропустивши вперед Вірджила ван Дейка та Ліонеля Мессі.