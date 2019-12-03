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Роналду просидів у машині майже всю церемонію вручення нагород Серії А

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії-2018/19.

Криштиану Роналду

Португальський форвард Ювентуса Криштіану Роналду, який обрав церемонію вручення нагород Серії А замість вечору у Парижі, де вручали нагороду Золотий м’яч, просидів майже всю церемонію у своїй машині і вийшов з неї лише для того, щоб отримати свої нагороди.

— Неймовірно! Кріштіану Роналду сидів у своїй машині до того моменту, поки не прийшов час отримувати приз найкращого гравця Серії А. Коли він, нарешті, вийшов з машини, його тілоохоронці світили ліхтариками в камери, – написав журналіст BeIN Sports Танкреді Палмер у своєму Twitter.

В Мілані Криштіану отримав звання найкращого гравця Серії А, а також увійшов до символічної збірної минулого сезону як один з трьох найкращих форвардів чемпіонату Італії.

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Роналду пропустив церемонію вручення Золотого м’яча, де посів третє місце у голосуванні пропустивши вперед Вірджила ван Дейка та Ліонеля Мессі.

Фото: Getty Images

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