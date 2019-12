Португальський форвард Ювентуса Криштіану Роналду, який обрав церемонію вручення нагород Серії А замість вечору у Парижі, де вручали нагороду Золотий м’яч, просидів майже всю церемонію у своїй машині і вийшов з неї лише для того, щоб отримати свої нагороди.

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019