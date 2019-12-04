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Факти / Спорт

Манчестер Сіті розгромив Бернлі і скоротив відставання від Ліверпуля

Манчестер Сіті обіграв на виїзді Бернлі в матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Бернли Манчестер Сити Рияд Марез Давид Силва

Бернлі приймав Манчестер Сіті в рамках матчу 15-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Бернлі на стадіоні Терф Мур та завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі відкрив форвард містян Габріель Жезус. По перерві бразилець оформив дубль. Третій м’яч у ворота Бернлі записав на свій рахунок Родрі. Ще один гол на рахунку Ріяда Мареза.

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Єдиний гол господарі забили аж на 89-й після точного удару Роббі Брейді.

Тепер у підопічних Пепа Гвардіоли в активі 32 очки, а відставання від лідера Ліверпуля складає 8 очок. Проте у мерсисайдського клубу залишається одна гра в запасі. Бернлі (18) йде одинадцятим.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв на своєму полі Брайтон у 14-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Фото: Getty Images

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