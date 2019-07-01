Російський хокейний тренер Андрій Назаров запропонував арештовувати на 15 діб іноземних легіонерів, які критикують життя в Росії та КХЛ.

Російський тренер Андрій Назаров заявив, що іноземних хокеїстів, які критикують Росію, слід арештовувати та відправляти до ізолятора тимчасового тримання.

Назаров зробив цю заяву після інтерв’ю американського хокеїста Ті Джей Гільярді, який розповів, що виступаючи за Нафтохімік з Нижньокамська він відчував, що знаходиться у “дупі світу”.

— Як реагувати на несправедливі обвинувачення? Наступного разу, коли він прилетить до Росії, ми його просто арештуємо. Для початку на 15 діб. І помістимо в камеру без туалету. В дірочку буде справляти нужду. Є такі в КПЗ. Після цього він вже лаяти Росію не буде, – сказав Назаров.

В РФ Назаров має славу тренера-скандаліста. Він неодноразово бив своїх хокеїстів, зривав їм флеш-інтерв’ю та нецензурно висловлювався на адресу журналісток.

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Щодо інтерв’ю Гільярді, то він розповів, що єдиним плюсом в Росії була велика зарплатня. Спортсмен також поскаржився на жахливу медицину.

— Нижньокамськ – місто, про яке ніхто ніколи не чув. Він точно входить в трійку головних дір КХЛ. Але платили вони більше інших. Я в такій дупі світу не був ніколи! Все російською. Тренер говорить російською, тренування проходять російською. Відчуваєш себе зомбі, – сказав Гільярді.

Також американець згадав, як один зі спонсорів клубу відвідав їх роздягальну і нагадав “типового росіянина” з величезними охоронцями та весь у чорному.

Раніше португальський тренер Жозе Моурінью гепнувся під час символічного вкидування шайби на матчі КХЛ між Авангардом та СКА.

Фото: КХЛ