Дивний епізод стався після матчу юніорської ліги Квебеку (QMJHL) між Монктоном та Шарлоттаун Айлендерс. Гості виграли зустріч з рахунком 2:1, і після матчу між хокеїстами сталася бійка.

Росіянин Олександр Хованов заробив 5 хвилин штрафу – в протоколі гри причиною покарання став укус суперника.

Quite the altercation following the game involving a number of members of both Charlottetown and Moncton. Wildcats forward Alexander Khovanov receives a match penalty for biting during the skirmish, as per the game sheet.

— Aidan Northcott (@AidanNorthcott) November 17, 2019