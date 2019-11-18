PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Хокеїст російської молодіжки покусав суперника і отримав бан

Форвард молодіжної збірної Росії і канадського Монктона Олександр Хованов вкусив суперника під час бійки.

Александр Хованов

Дивний епізод стався після матчу юніорської ліги Квебеку (QMJHL) між Монктоном та Шарлоттаун Айлендерс. Гості виграли зустріч з рахунком 2:1, і після матчу між хокеїстами сталася бійка.

Дивіться: Хокеїст травмував губи і відчув себе Кайлі Дженнер

Росіянин Олександр Хованов заробив 5 хвилин штрафу – в протоколі гри причиною покарання став укус суперника.

Олександр Хованов є одним з лідерів молодіжної збірної Росії. Мінесота Вайлд задрифтувавала гравця у 2018 році, але поки він не провів жодної гри за команду НХЛ.

Раніше російський хокейний тренер Андрій Назаров запропонував арештовувати на 15 діб іноземних легіонерів, які критикують життя в Росії та КХЛ.

Фото: Minnesota Wild

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Василий Уткин
Російський коментатор Уткін пообіцяв, що Росія помститься Україні на Євро-2020
Роман Яремчук
Це моя думка, і вона незмінна, – Яремчук про свої слова на адресу збірної Росії
Кайли Дженнер
Хокеїст травмував губи і відчув себе Кайлі Дженнер
Лазерне шоу Лос-Анджелес Кингс
Лос-Анджелес Кінгс влаштував наймасштабніше лазерне шоу у світі
Щенок лабрадора стал талисманом хоккейного клуба Washington Capitals
Щеня лабрадора стало талісманом хокейного клубу Вашингтон Кепіталс
Допинг Россия
Росію можуть відсторонити від двох Олімпійських ігор через допінг
Сборная России по футболу
Збірну Росії можуть не допустити до ЧС-2022 – The Telegraph
Сборная Германии отбор на Евро-2020
Відбір на Євро-2020: сенсація від Хорватії та перша поразка Північної Ірландії
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка