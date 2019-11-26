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Факти / Спорт

Гол Соломона приніс Шахтарю нічию у матчі проти Манчестер Сіті

Донецький Шахтар зустрічався з Манчестер Сіті в рамках матчу п’ятого туру Ліги чемпіонів.

Манчестер Сити Шахтер

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1

Манчестер Сіті: Едерсон, Анхеліно, Фернандіньо, Отаменді, Канселу, Де Брюйне (Сілва, 70), Родрі (Фоден, 76), Гюндоган, Стерлінг, Жезус, Сілва.

Запасні: Карсон, Волкер,Стоунз, Д. Сілва, Менді, Марез, Фоден.

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Алан Патрік, Степаненко, Тете, Коваленко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сікан, 90+1).

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Соломон, Сіпріано, Сікан.

Голи: Гюндоган, 56 – Соломон, 69

Манчестер Сіті приймав донецький Шахтар в рамках матчу п’ятого туру Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі гірники мали супер момент для взяття воріт, але його змарнував Тете. Відповідь від містян послідувала під кінець тайму, коли Отаменді з близької відстані прострілював П’ятова, але голкіпер українців зробив чудовий сейв.

По перерві господарі одразу ж вийшли вперед завдяки точному удару Ілкая Гюндогана, який скористався плутаниною в штрафному майданчику гірників. Шахтар зумів відіграти м’яч завдяки точному удару свіженького Манора Соломона, який пробив Едерсона після пасу від Додо.

Після п’яти турів Манчестер Сіті має першу сходинку у квартеті С та 11 очок, у Шахтаря (6) – друге місце. Попри нічию підопічні Пепа Гвардіоли змогли оформити достроковий вихід у плей-оф ЛЧ.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті — Шахтар.

Фото: Getty Images

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