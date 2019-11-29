Лондонський Арсенал звільнив Унаї Емері з поста головного тренера команди після поразки від Айнтрахта у Лізі Європи.

Унаї Емері покинув лондонський Арсенал разом зі своїм тренерським штабом.

Виконувати обов’язків головного тренера буде Фредрік Юнгберг.

— Таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що результати і гра команди не відповідали необхідному рівню. Ми попросили Фредді Юнгберга взяти на себе відповідальність за першу команду як тимчасового головного тренера. Віримо, що Фредді здатний вести нас вперед. Зараз йдуть пошуки нового головного тренера, – йдеться на офіційному сайті клубу.

Під керівництвом Унаї Емері каноніри не перемагають вже 7 матчів у всіх турнірах, що є найгіршим результатом за останні 27 років.

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Емері очолив Арсенал весною 2018 року. У сезоні-2018/19 іспанець вивів команду у фінал Ліги Європи, де каноніри поступилися Челсі (1:4).

У поточному сезоні АПЛ після 13 турів Арсенал йде восьмим, маючи в активі 18 очок.

Також Факти ICTV писали, що Дієго Марадона залишив посаду головного тренера клубу Хімнасія і Есгріма з Ла-Плати.

Джерело: Arsenal