До Ліверпуля надійшов лист від чоловіка на ім’я Йєн, брат якого є давнім вболівальником мерсисайдців. Він розповів історію свого брата Девіда, який з дитинства страждає від нестачі кисню і від цього здається не такий, як усі. Все життя Девід вболіває за Ліверпуль та з нетерпінням чекає кожного матчу і відвідує стадіон.

У Девіда був звичайний робочий день на парковці візків для супермаркету, коли до нього підійшов Ван Дейк.

Чоловік здивувався і помітно захвилювався, а потім з машини вийшов його брат. Щасливчика відвезли на клубну базу Ліверпуля, де він поспілкувався з капітаном Ліверпуля Джорданом Хендерсоном та іншими футболістами, а також наставником команди Юргеном Клоппом.

[email protected] surprises a lifelong Red, who has had some challenges in his life. A day David will never, ever forget

Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/lqtgK39kek

— Liverpool FC (@LFC) November 26, 2019