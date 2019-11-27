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Факти / Спорт

Ван Дейк прийшов на роботу до фаната та відвіз його на клубну базу

Ліверпуль ощасливив давнього вболівальника мерсисайдців запросивши на клубну базу через Вірджила ван Дейка.

Ван Дейк пришел на работу в фаната и отвез его на клубную базу

До Ліверпуля надійшов лист від чоловіка на ім’я Йєн, брат якого є давнім вболівальником мерсисайдців. Він розповів історію свого брата Девіда, який з дитинства страждає від нестачі кисню і від цього здається не такий, як усі. Все життя Девід вболіває за Ліверпуль та з нетерпінням чекає кожного матчу і відвідує стадіон.

У Девіда був звичайний робочий день на парковці візків для супермаркету, коли до нього підійшов Ван Дейк.

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Чоловік здивувався і помітно захвилювався, а потім з машини вийшов його брат. Щасливчика відвезли на клубну базу Ліверпуля, де він поспілкувався з капітаном Ліверпуля Джорданом Хендерсоном та іншими футболістами, а також наставником команди Юргеном Клоппом.

Нині Ліверпуль лідирує у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги, випереджаючи найближчого переслідувача – Лестер на 8 очок.

Раніше Факти ICTV писали, що найкращим клубним тренером року за версією IFFHS став німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

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