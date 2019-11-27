Ліверпуль ощасливив давнього вболівальника мерсисайдців запросивши на клубну базу через Вірджила ван Дейка.

До Ліверпуля надійшов лист від чоловіка на ім’я Йєн, брат якого є давнім вболівальником мерсисайдців. Він розповів історію свого брата Девіда, який з дитинства страждає від нестачі кисню і від цього здається не такий, як усі. Все життя Девід вболіває за Ліверпуль та з нетерпінням чекає кожного матчу і відвідує стадіон.

У Девіда був звичайний робочий день на парковці візків для супермаркету, коли до нього підійшов Ван Дейк.

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Чоловік здивувався і помітно захвилювався, а потім з машини вийшов його брат. Щасливчика відвезли на клубну базу Ліверпуля, де він поспілкувався з капітаном Ліверпуля Джорданом Хендерсоном та іншими футболістами, а також наставником команди Юргеном Клоппом.

[email protected] surprises a lifelong Red, who has had some challenges in his life. A day David will never, ever forget Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/lqtgK39kek — Liverpool FC (@LFC) November 26, 2019

Нині Ліверпуль лідирує у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги, випереджаючи найближчого переслідувача – Лестер на 8 очок.

Раніше Факти ICTV писали, що найкращим клубним тренером року за версією IFFHS став німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп.