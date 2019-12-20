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Динамо зробило заяву щодо допінг-скандалу з Бесєдіним

Київське Динамо підтвердило можливе порушення антидопінгових правил форвардом команди Артемом Бесєдіним.

Динамо Киев логотип

Клуб підтвердив, що отримав офіційний лист про порушення форвардом біло-синіх та збірної України Артемом Бесєдіним антидопінгових правил.

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На сайті Динамо опублікувало наступне:

— 19 грудня 2019 року ФК Динамо Київ був офіційно проінформований про можливе порушення Артемом Бесєдіним антидопінгових правил УЄФА. Зараз усі нюанси й обставини з’ясовуються.

Тому, а також дотримуючись вимог щодо конфіденційності, ФК Динамо Київ не може надати футбольній громадськості детальнішу інформацію до закінчення відповідних процедур, – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що форвард Динамо Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи проти Мальме.

Джерело: Динамо Київ

Фото: Dreamstime

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