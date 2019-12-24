Forbes назвав найбагатших спортсменів десятиліття

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів останнього десятиліття.

Рейтинг очолив колишній американський боксер Флойд Мейвезер. В період з 2010 по 2019 роки його заробіток оцінюється у $915 млн.

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Друга сходинка рейтингу у зірки збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду – $800 млн. Трійку лідерів замкнув шестиразовий володар Золотого м’яча аргентинець Ліонель Мессі ($750 млн).

Топ-10 рейтингу Forbes:

1. Флойд Мейвезер (бокс) – $915 млн

2. Кріштіану Роналду (футбол) – $800 млн

3. Ліонель Мессі (футбол) – $750 млн

4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – $680 млн

5. Роджер Федерер (теніс) – $640 млн

6. Тайгер Вудс (гольф) – $615 млн

7. Філ Мікельсон (гольф) – $480 млн

8. Менні Пак’яо (бокс) – $435 млн

9. Кевін Дюрент (баскетбол) – $425 млн

10. Льюїс Гемілтон (Формула-1) – $400 млн

Американська тенісистка Серена Вільямс єдина жінка у топ-40 рейтингу. Її дохід за 10 років склав $215 млн.

У рейтингу Forbes враховуються зарплати, призові, бонуси, спонсорські угоди та прибутки від власних брендів.

Раніше британське видання The Guardian склало рейтинг сотні найкращих футболістів 2019 року.

Джерело: Forbes