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Forbes назвав найбагатших спортсменів десятиліття

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів останнього десятиліття.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Рейтинг очолив колишній американський боксер Флойд Мейвезер. В період з 2010 по 2019 роки його заробіток оцінюється у $915 млн.

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Друга сходинка рейтингу у зірки збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду – $800 млн. Трійку лідерів замкнув шестиразовий володар Золотого м’яча аргентинець Ліонель Мессі ($750 млн).

Топ-10 рейтингу Forbes:

  • 1. Флойд Мейвезер (бокс) – $915 млн
  • 2. Кріштіану Роналду (футбол) – $800 млн
  • 3. Ліонель Мессі (футбол) – $750 млн
  • 4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – $680 млн
  • 5. Роджер Федерер (теніс) – $640 млн
  • 6. Тайгер Вудс (гольф) – $615 млн
  • 7. Філ Мікельсон (гольф) – $480 млн
  • 8. Менні Пак’яо (бокс) – $435 млн
  • 9. Кевін Дюрент (баскетбол) – $425 млн
  • 10. Льюїс Гемілтон (Формула-1) – $400 млн

Американська тенісистка Серена Вільямс єдина жінка у топ-40 рейтингу. Її дохід за 10 років склав $215 млн.

У рейтингу Forbes враховуються зарплати, призові, бонуси, спонсорські угоди та прибутки від власних брендів.

Раніше британське видання The Guardian склало рейтинг сотні найкращих футболістів 2019 року.

Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

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