Forbes назвал самых богатых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия.
Рейтинг возглавил бывший американский боксер Флойд Мэйуэзер. В период с 2010 по 2019 годы его заработок оценивается в $915 млн.
Читайте: Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Вторая строчка рейтинга у звезды сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду – $800 млн. Тройку лидеров замкнул шестикратный обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси ($750 млн).
Топ-10 рейтинга Forbes:
- 1. Флойд Мэйуэзер (бокс) – $915 млн
- 2. Криштиану Роналду (футбол) – $800 млн
- 3. Лионель Месси (футбол) – $750 млн
- 4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – $680 млн
- 5. Роджер Федерер (теннис) – $640 млн
- 6. Тайгер Вудс (гольф) – $615 млн
- 7. Фил Микельсон (гольф) – $480 млн
- 8. Мэнни Пакьяо (бокс) – $435 млн
- 9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – $425 млн
- 10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – $400 млн
Американская теннисистка Серена Уильямс единственная женщина в топ-40 рейтинга. Ее доход за 10 лет составил $215 млн.
В рейтинге Forbes учитываются зарплаты, призовые, бонусы, спонсорские соглашения и доходы от собственных брендов.
Ранее британское издание The Guardian составило рейтинг сотни лучших футболистов 2019 года.
Источник: Forbes