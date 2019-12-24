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Forbes назвал самых богатых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Рейтинг возглавил бывший американский боксер Флойд Мэйуэзер. В период с 2010 по 2019 годы его заработок оценивается в $915 млн.

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Вторая строчка рейтинга у звезды сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду – $800 млн. Тройку лидеров замкнул шестикратный обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси ($750 млн).

Топ-10 рейтинга Forbes:

  • 1. Флойд Мэйуэзер (бокс) – $915 млн
  • 2. Криштиану Роналду (футбол) – $800 млн
  • 3. Лионель Месси (футбол) – $750 млн
  • 4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – $680 млн
  • 5. Роджер Федерер (теннис) – $640 млн
  • 6. Тайгер Вудс (гольф) – $615 млн
  • 7. Фил Микельсон (гольф) – $480 млн
  • 8. Мэнни Пакьяо (бокс) – $435 млн
  • 9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – $425 млн
  • 10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – $400 млн

Американская теннисистка Серена Уильямс единственная женщина в топ-40 рейтинга. Ее доход за 10 лет составил $215 млн.

В рейтинге Forbes учитываются зарплаты, призовые, бонусы, спонсорские соглашения и доходы от собственных брендов.

Ранее британское издание The Guardian составило рейтинг сотни лучших футболистов 2019 года.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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