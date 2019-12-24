70-річний дідусь нокаутував суперника і потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Американець Альберт Г’юз повернувся в ринг через 36 років та нокаутував 43-річного співвітчизника Тремейна Таунса.

70-річний Альберт Г’юз провів бій з 43-річним співвітчизником Тремейном Таунсом. Бій завершився у другому раунді після того, як Альберт відправив свого суперника у нокаут.

Г’юз не виходив в ринг ще з 1983 року після поразки від Майка Поллітта, після якої він завершив боксерську кар’єру. Таунс повернувся на ринг після майже 12-річної перерви.

Також Альберт Г’юз став найстарішим професійним боксером, який виходив в ринг, що дозволило йому побити рекорд Стіва Ворда, який провів бій у 60 років.

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Досягнення Альберта буде внесено до Книги рекордів Гіннесса.

Сам бій відбувся в честь покійного сина Г’юза, який покінчив життя самогубством у квітні цього року. Доходи від поєдинку пішли на допомогу запобігання самогубств.

Раніше Факти ICTV писали, що Олександр Усик може провести свій другий бій у суперважкій вазі у березні 2020 року.