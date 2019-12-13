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Факти / Спорт

У Канаді хокеїст розрізав ногу воротарю: матч скасували через калюжу крові (+18)

Матч юніорської ліги Онтаріо між Ніагарою і Лондон Найтс перервали через травму воротаря господарів Такера Тайнана.

Хоккей лужа крови

В хокейній лізі Онтаріо стався жорстокий епізод – у матчі між Ніагарою та Лондон Найтс форвард гостей під час боротьби за шайбу в’їхав ковзаном в ногу голкіперу господарів Тайнану Такеру.

17-річний голкіпер спробував піднятися, але впав на лід. На кадрах видно, що з ноги хокеїста дуже швидко витекла калюжа крові.

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Протягом 10 хвилин Такеру надавали першу допомогу безпосередньо на льоду. В результаті медикам вдалося зупинити кровотечу і Тайнан покинув лід на ношах.


Пізніше клуб повідомив, що Такеру провели операцію і його стан оцінюється медиками як стабільний.

Через інцидент матч не дограли. Результат, який був між командами до інциденту, анулюють і ухвалять нову дату перегравання. Також зазначається, що глядачам повернуть кошти за квитки, або запропонують прийти на арену в день, коли будуть перегравати матч.

Раніше Факти ICTV писали, що хокеїст російської молодіжки покусав суперника і отримав бан.

Фото: Adam Herman

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