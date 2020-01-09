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Факты / Спорт

Челси выплатил штабу Конте более €30 млн компенсации

Лондонский Челси выплатил компенсацию в размере €31 млн итальянскому тренеру Антонио Конте, который ранее возглавлял клуб.

Антонио Конте

Антонио Конте покинул лондонский Челси в июле 2018 года – за год до окончания контракта, но тогда специалист не смог согласовать с аристократами размер компенсации. Поэтому дело передали в суд.

Итоговая сумма выплаты стала известна после публикации Челси финансового отчета за прошлый год.

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Разрыв контракта с Конте стоил Челси €31 млн. Сумма включает компенсацию самому итальянцу, его тренерскому штабу и судебные издержки.

Любопытно, что с тех пор, как Челси стал собственностью российского бизнесмена Романа Абрамовича, аристократы потратили €106 млн на компенсации уволенным тренерам.

Напомним, Саутгемптон обыграл на выезде Челси в 19-м туре английской Премьер-лиги.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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