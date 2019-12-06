Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду найкращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації.

На Конгресі WBO у Токіо український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав свою нагороду.

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У 2019 році боксер провів два бої: в квітні він нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні за очками переміг Люка Кемпбелла.

Нещодавно Ломаченко посів перше місце у рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.

У 2020 році українець може виграти чемпіонський титул IBF у поєдинку проти переможця бою Річард Коммі – Теофімо Лопес.

Також стало відомо, що Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020 в Токіо.

Фото: Boxing Scene