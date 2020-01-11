21-річну німецьку легкоатлетку Алісу Шмідт австралійський журнал Busted Coverage визнав найсексуальнішою спортсменкою світу.
Дівчина виступає у забігах на короткі дистанції – 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4х100.
В активі Шмідт вже є срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики. Тепер дівчина мріє про олімпійську медаль на Іграх у Токіо в 2020 році.
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Також дівчина дуже багато часто проводить за тренуваннями та багато подорожує.
На сторінку красуні в Instagram підписано майже 600 тис. фоловерів.
Найсексуальніша спортсменка планети: фото німецької бігунки / 15 фотографий
Раніше Факти ICTV писали про найкрасивішу серфінгістку світу – Брі Лін Клентоп.
Фото: Alica Ѕchmidt
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