Американська серфінгистка Брі Лін Клейнтоп стрімко набирає популярності в соцмережах, публікуючи свої чарівні фото.
Брі Лін Клейнтоп – американська серфінгістка та модель.
Спортом вона займається з раннього дитинства, а на дошку вперше стала у шестирічному віці. Її батько також був серфером і брав участь в різних змаганнях, тому кататися разом з татом під час його тренувань стало улюбленим заняттям для Брі.
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Окрім серфінгу Брі також захоплюється сноубордом, займається йогою та любить куховарити.
В Instagram дівчина поки має 400 тис. підписників.
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Раніше Факти ICTV писали, що дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес на відпочинку в ОАЕ поділилася з шанувальниками спокусливим відео.
Фото: Bree Lynn Kleintop
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