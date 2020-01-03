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Факти / Спорт

Американська німфа: спокусливі фото найкрасивішої серфінгістки світу

Американська серфінгистка Брі Лін Клейнтоп стрімко набирає популярності в соцмережах, публікуючи свої чарівні фото.

Бри Лин Клейнтоп

Брі Лін Клейнтоп – американська серфінгістка та модель.

Спортом вона займається з раннього дитинства, а на дошку вперше стала у шестирічному віці. Її батько також був серфером і брав участь в різних змаганнях, тому кататися разом з татом під час його тренувань стало улюбленим заняттям для Брі.

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Окрім серфінгу Брі також захоплюється сноубордом, займається йогою та любить куховарити.

В Instagram дівчина поки має 400 тис. підписників.

  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
  • Бри Лин Клейнтоп
Американська німфа: спокусливі фото найкрасивішої серфінгістки світу / 14 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес на відпочинку в ОАЕ поділилася з шанувальниками спокусливим відео.

Фото: Bree Lynn Kleintop

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