Святкував, як король! Квотербек закурив сигару на стадіоні після перемоги у студентській лізі

У фіналі національного студентського чемпіонату LSU Тайгерс з університету штату Луїзіана обіграли команду Клемсон Тайгерс з університету Клемсон з рахунком 42:25. Фінал пройшов у Новому Орлеані на 74 тис. стадіоні Мерседес-Бенц Супердом.

Це перша за 12 років перемога у чемпіонаті для LSU Тайгерс. Однак її ледь не заплямувала поведінка футболістів Тайгерс після тріумфу.

Після вручення трофею гравці та співробітники клубу покинули поле і продовжили святкувати у роздягальні, куди раптово зайшов офіцер поліції і застав кількох гравців за сигарами.

Офіцер зауважив, що у приміщенні курити сигари заборонено. Спершу гравці Тайгерс подумали, що їх розігрують, але невдовзі зрозуміли, що полісмен може їх заарештувати. У підсумку футболісти обмежилися попередженням і продовжили урочистості.

Особливу увага ЗМІ була прикута до лідера команди, квотербека Джо Берроу. Гравець вийшов з роздягальні з сигарою, відкрито курив у коридорах арени та попрямував з сигарою на прес-конференцію.

