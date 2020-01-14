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Факти / Спорт

Святкував, як король! Квотербек закурив сигару на стадіоні після перемоги у студентській лізі

У фіналі національного студентського чемпіонату LSU Тайгерс з університету штату Луїзіана обіграли команду Клемсон Тайгерс з університету Клемсон з рахунком 42:25. Фінал пройшов у Новому Орлеані на 74 тис. стадіоні Мерседес-Бенц Супердом.

Це перша за 12 років перемога у чемпіонаті для LSU Тайгерс. Однак її ледь не заплямувала поведінка футболістів Тайгерс після тріумфу.

Після вручення трофею гравці та співробітники клубу покинули поле і продовжили святкувати у роздягальні, куди раптово зайшов офіцер поліції і застав кількох гравців за сигарами.

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Офіцер зауважив, що у приміщенні курити сигари заборонено. Спершу гравці Тайгерс подумали, що їх розігрують, але невдовзі зрозуміли, що полісмен може їх заарештувати. У підсумку футболісти обмежилися попередженням і продовжили урочистості.

Особливу увага ЗМІ була прикута до лідера команди, квотербека Джо Берроу. Гравець вийшов з роздягальні з сигарою, відкрито курив у коридорах арени та попрямував з сигарою на прес-конференцію.

У соцмережах Берроу порівняли з Леном Доусоном. У 1967 році у перерві Супербоулу було зроблено фото, коли квотербек курив цигарку у роздягальні.

Згідно із законодавством штату Луїзіана, паління дозволено особам, які досягли 18 віку.

До речі, вболівальникам клубів-аутсайдерів НФЛ можуть дозволити вживання марихуани.

Джерело: USA Today

Фото: Getty Images

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