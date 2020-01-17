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Факти / Спорт

Мотогонщик зламав шию на ралі-рейд Дакар та пережив клінічну смерть

На 11-му етапі ралі-рейд Дакар нідерландський мотогонщик Едвін Стравер впав, врізавшись у дюну.

В результаті падіння 48-річний мотоцикліст зламав шийний хребець, а його серце зупинилося на 10 хвилин.

Медики, які прибули на місце аварії відновили пульс та терміново доставили Стравера гелікоптером до лікарні в Ер-Ріяді.

Наразі мотогонщик знаходиться у критичному стані.

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Перед початком етапу Стравер посідав 38 сходинку.

Раніше на сьомому етапі ралі-рейд Дакар загинув португальський мотогонщик Паулу Гонсалвеш. 40-річний гонщик помер в результаті падіння.

Нагадаємо, іспанський автогонщик Фернандо Алонсо на десятому етапі ралі Дакар потрапив в аварію.

Джерело: AD

Фото: Dreamstime

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