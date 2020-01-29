Китаянка Лілу Муні Хі – є професійною гольфісткою. У 2019 році дівчина отримала членство в найбільшій гольф-організації Жіночій професійній асоціації гольфу (LPGA).

Муні Хі народилася у китайському місті Ченду, їй 20 років. Наразі спортсменка проживай у Лос-Анджелесі.

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Попри молодий вік, успішні виступи на гольф-турнірах допомогли дівчині заробити свої перші $100 тис.

View this post on Instagram A post shared by Lily (@lilymhe) on Aug 22, 2019 at 8:52pm PDT

Лілу не лише успішна гольфістка, а й здобуває популярність, як модель в Instagram. На її сторінку наразі підписано 282 тис. шанувальників.































































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Фото: Lily