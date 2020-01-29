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Факти / Спорт

Чарівна гольфістка з Китаю, яка стала секс-символом свого спорту

Китаянка Лілу Муні Хі – є професійною гольфісткою. У 2019 році дівчина отримала членство в найбільшій гольф-організації Жіночій професійній асоціації гольфу (LPGA).

Муні Хі народилася у китайському місті Ченду, їй 20 років. Наразі спортсменка проживай у Лос-Анджелесі.

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Попри молодий вік, успішні виступи на гольф-турнірах допомогли дівчині заробити свої перші $100 тис.

 

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A post shared by Lily (@lilymhe) on

Лілу не лише успішна гольфістка, а й здобуває популярність, як модель в Instagram. На її сторінку наразі підписано 282 тис. шанувальників.

  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
Чарівна гольфістка з Китаю, яка стала секс-символом свого спорту / 16 фотографий

Також Факти ICTV розповідали про чемпіонку Олімпійських ігор 2016 року плавчиню Перніллу Блуме.

Фото: Lily

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