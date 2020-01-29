Китаянка Лилу Муни Хи – является профессиональной гольфисткой. В 2019 году девушка получила членство в самой большой гольф-организации Женская профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).
Муни Хи родилась в китайском городе Чэнду, ей 20 лет. Сейчас спортсменка проживает в Лос-Анджелесе.
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Несмотря на молодой возраст, успешные выступления на гольф-турнирах помогли девушке заработать свои первые $100 тыс.
Лилу не только успешная гольфистка, но и приобретает популярность как модель в Instagram. На ее страницу пока подписано 282 тыс. поклонников.
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Фото: Lily
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