PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Обворожительная гольфистка из Китая, которая стала секс-символом своего спорта

Китаянка Лилу Муни Хи – является профессиональной гольфисткой. В 2019 году девушка получила членство в самой большой гольф-организации Женская профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

Муни Хи родилась в китайском городе Чэнду, ей 20 лет. Сейчас спортсменка проживает в Лос-Анджелесе.

Читайте: Гоняет на грузовиках наравне с мужчинами: участница Мисс Вселенная стала раллисткой

Несмотря на молодой возраст, успешные выступления на гольф-турнирах помогли девушке заработать свои первые $100 тыс.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lily (@lilymhe) on

Лилу не только успешная гольфистка, но и приобретает популярность как модель в Instagram. На ее страницу пока подписано 282 тыс. поклонников.

  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
  • Лилу Муни Хи
Обворожительная гольфистка из Китая, которая стала секс-символом своего спорта / 16 фотографий

Также Факты ICTV рассказывали о чемпионке Олимпийских игр 2016 года пловчихе Пернилле Блуме.

Фото: Lily

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка