Захисник Детройт Пістонс та збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк став найкращим гравцем матчу проти Бостон Селтікс.

Українець розпочав зустріч на лаві запасник. Однак за відведених йому 29 хвилин зумів набрати 21 очко, зробити 5 результативних передач та 1 підбирання.

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Наприкінці третьої чверті Михайлюк відзначився суперкидком разом із сиреною зі своєї половини поля.

Сама зустріч завершилася перемогою Детройта з рахунком 116:103. У таблиці Східної конференції НБА Детройт йде на десятій сходинці, лідирує Мілуокі Бакс.

Раніше Факти ICTV писали, що баскетболіст Маямі Хіт Кріс Сілва не стримав сліз під час зустрічі з мамою, яку не бачив 3 роки.