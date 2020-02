У США чоловік поставив $1 млн на Супербоул. Він вже програв $12 млн на бейсболі

Власник мережі магазинів меблів з Г’юстона Джим Макінгвейл поставив $1 млн на перемогу Сан-Франциско Форті Найнерс у матчі Супербоула 2020 проти Канзас-Сіті Чіфс.

Раніше чоловік програв майже $12 млн, коли поставив на перемогу бейсбольного клубу Г’юстон Астронс у Світовій серії-2019, а також $2 млн, коли поставив проти Канзас-Сіті у плей-оф.

Невідомо, чи застрахував свою ставку Макінгвейл, як робив це раніше.

Buy $3,000 or more of Gallery Furniture or Tempur-Pedic mattresses and if the team from San Francisco WINS, receive 50% of your money back or 100% back in in-store credit! #GotchaCovered #GoNiners pic.twitter.com/XbWtEfFBrh

— MattressMack (@MattressMack) January 31, 2020