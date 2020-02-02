PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У США чоловік поставив $1 млн на Супербоул. Він вже програв $12 млн на бейсболі

Власник мережі магазинів меблів з Г’юстона Джим Макінгвейл поставив $1 млн на перемогу Сан-Франциско Форті Найнерс у матчі Супербоула 2020 проти Канзас-Сіті Чіфс.

Раніше чоловік програв майже $12 млн, коли поставив на перемогу бейсбольного клубу Г’юстон Астронс у Світовій серії-2019, а також $2 млн, коли поставив проти Канзас-Сіті у плей-оф.

Читайте: Канзас-Сіті Чіфс — Сан-Франциско Форті Найнерс: прогноз букмекерів на Супербоул

Невідомо, чи застрахував свою ставку Макінгвейл, як робив це раніше.

Цікаво, що якби Г’юстон Астронс все ж виграв Світову серію у 2019 році, то Макінгвейл зазнав би ще більших збитків. Оскільки Макінгвейл у всіх своїх магазинах ввів цікаву пропозицію: якби Астронс виграли Серію, то всі покупці, які зробили придбання на суму більше $3 тис., отримали б повернення коштів. Тому, якби Астронс виграли, чоловік втратив близько $20 млн.

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися матч за Супербоул 2020.

Джерело: San Francisco Chronicle

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка