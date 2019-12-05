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Факти / Спорт

Гімнастка зірвалася з 8-ми метрової висоти та зламала хребет (18+)

Російська гімнастка Євгенія Асонова зірвалася з восьмиметрової висоти під час змагань Second International Air Athletics Championship в Ризі.

гимнастка Евгения Асонова

Відео падіння Євгенії Асонової з’явилося на YouTube-каналі її тренера Олени Кущовий.

Під час виконання програми на з’єднаних полотнах конструкція обірвалася, і спортсменка впала на мати.

Читайте: Зламали лицьові кістки: на екс-тренера Усика та Кличка напали (18+)

Внаслідок падіння Асонова зламала два хребця і пошкодила спинний мозок, через що втратила чутливість в ногах. Зараз дівчина не може самостійно рухатися.

У Ризі за фактом інциденту порушено кримінальну справу.

Раніше Факти ICTV писали, що екс-чемпіонка UFC Ронда Роузі отримала жахливу травму на зйомках серіалу 911.

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