Російська гімнастка Євгенія Асонова зірвалася з восьмиметрової висоти під час змагань Second International Air Athletics Championship в Ризі.
Відео падіння Євгенії Асонової з’явилося на YouTube-каналі її тренера Олени Кущовий.
Під час виконання програми на з’єднаних полотнах конструкція обірвалася, і спортсменка впала на мати.
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Внаслідок падіння Асонова зламала два хребця і пошкодила спинний мозок, через що втратила чутливість в ногах. Зараз дівчина не може самостійно рухатися.
У Ризі за фактом інциденту порушено кримінальну справу.
Раніше Факти ICTV писали, що екс-чемпіонка UFC Ронда Роузі отримала жахливу травму на зйомках серіалу 911.
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