Тоттенгем обіграв Саутгемптон завдяки автоголу і пенальті

В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Тоттенгем приймав на домашньому полі Саутгемптон. Зустріч пройшла у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур і завершилася з рахунком 3:2.

Здавалося, що удача покинула Саутгемптон вже з перших хвилин матчу. Рахунок відкрили на 12-й хвилині, коли Джек Стівенс відправив м’яч у ворота своєї команди.

Однак у першому таймі Саутгемптону вдалося зрівняти рахунок, провівши блискучу атаку. Воротар врятував Тоттенхем від першого удару, проте Шейн Лонг поставив крапку в атаці, пробивши в центр воріт.

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Гості спробували закріпити лідерство у другому таймі, коли на 72-й хвилині Нейтан Редмонд зробив блискучу передачу на Денні Інгса, який відправив м’яч у нижній правий кут воріт.

Однак відповідь Тоттенгема не забарилася і вже на 78-й хвилині Лукас Моура, отримавши м’яч від Деле Аллі, обіграв захист і пробив в лівий кут.

Крапку у зустрічі поставив Сон Хин Мін, реалізувавши пенальті на 87-й хвилині.

Таким чином Тоттенгем вийшов переможцем двох зустрічей і проходить до 1/8 фіналу Кубка Англії.

До слова, Ліверпулю також вдалося вийти в 1/8 фіналу Кубка Англії, обігравши Шрусбері Таун завдяки автоголу.