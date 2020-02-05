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Факти / Спорт

Футболіст Ліверпуля побив клубний рекорд 120-річної давнини

Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс став наймолодшим капітаном за всю історію клубу. 19-річний Джонс вивів команду на домашній матч 1/16 фіналу Кубка Англії проти команди Першої ліги Шрусбері Таун.

На момент матчу Джонсу було 19 років та 5 днів. Попередній рекорд належав Алексу Райсбеку, який у 1900 році вивів Ліверпуль з капітанською пов’язкою у віці 20 років та 250 днів.

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Це означає, що Джонс побив клубний рекорд 120 річної давнини.

Нагадаємо, Ліверпуль вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії, обігравши молодіжним складом Шрусбері Таун завдяки курйозному автоголу у другому таймі.

Основний склад команди пішов у невеличку відпустку, а коуч головної команди Юрген Клопп вирішив не переривати свій відпочинок і дивився гру по ноутбуку.

Фото: Getty Images

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