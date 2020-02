Футболіст Ліверпуля побив клубний рекорд 120-річної давнини

Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс став наймолодшим капітаном за всю історію клубу. 19-річний Джонс вивів команду на домашній матч 1/16 фіналу Кубка Англії проти команди Першої ліги Шрусбері Таун.

На момент матчу Джонсу було 19 років та 5 днів. Попередній рекорд належав Алексу Райсбеку, який у 1900 році вивів Ліверпуль з капітанською пов’язкою у віці 20 років та 250 днів.

Це означає, що Джонс побив клубний рекорд 120 річної давнини.

