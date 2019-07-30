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Факти / Спорт

Київ прийме чемпіонат світу з міні-футболу у 2021 році

Українська столиця стане господаркою чемпіонату світу з міні-футболу у 2021 році.

НСК Олимпийский

Київ прийме чемпіонат світу з міні-футболу у 2021 році.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація міні-футболу на засіданні у вівторок, 20 липня.

Читайте: Трейлер гри FIFA 20 знімали на київському вокзалі

За право приймати Мундіаль Київ боровся зі столицею Сенегала Дакаром.

У 2018 році Київ приймав чемпіонат Європи з міні-футболу.

Нагадаємо, стадіон ОСК Металіст в Харкові може прийняти Суперкубок УЄФА у 2021 році.

Фото: Dreamstime

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