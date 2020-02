Під час матчу НХЛ між Анахайм Дакс та Сент-Луїс Блюз захисник гостей Джей Боумістер втратив свідомість. Зустріч регулярного чемпіонату перервали за рахунку 1:1.

Матч перервали на 13-й хвилині зустрічі. 36-річний Боумістер впав на лаві запасних і його віднесли до роздягальні на ношах. Хокеїст прийшов до свідомості ще до прибуття в госпіталь.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT

— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020