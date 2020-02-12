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Факти / Спорт

Під час матчу НХЛ у хокеїста стався серцевий напад

Під час матчу НХЛ між Анахайм Дакс та Сент-Луїс Блюз захисник гостей Джей Боумістер втратив свідомість. Зустріч регулярного чемпіонату перервали за рахунку 1:1.

Матч перервали на 13-й хвилині зустрічі. 36-річний Боумістер впав на лаві запасних і його віднесли до роздягальні на ношах. Хокеїст прийшов до свідомості ще до прибуття в госпіталь.

Пізніше Сент-Луїс випустив офіційну заяву за фактом інциденту:

— У Джея стався серцевий напад. Завдяки миттєвій реакції медичних бригад обох команд стан Боумістера стабілізувався, він госпіталізований. Ми повідомимо про стан Джея в середу вранці.

Боумістер провів на льодовому майданчику 5 хвилин та 34 секунди за кілька змін.

Боумістер є одним з найтитулованіших захисників у хокеї. Він є чемпіоном Олімпіади-2014, володарем Кубка світу (2004, 2016), чемпіонату світу (2003, 2004) та Кубка Стенлі (2019).

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За кар’єру в НХЛ Боумістер провів 1241 матч і набрав 424 очки.

Раніше Факти ICTV писали, що під час матчу НХЛ між Нью-Йорк Айлендерс та Торонто Мейпл Ліфс хокеїсту ледь не перерізали горло.

Джерело: St. Louis Blues

Джерело: ESPN

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