Під час матчу НХЛ між Анахайм Дакс та Сент-Луїс Блюз захисник гостей Джей Боумістер втратив свідомість. Зустріч регулярного чемпіонату перервали за рахунку 1:1.
Матч перервали на 13-й хвилині зустрічі. 36-річний Боумістер впав на лаві запасних і його віднесли до роздягальні на ношах. Хокеїст прийшов до свідомості ще до прибуття в госпіталь.
Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT
— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020
Пізніше Сент-Луїс випустив офіційну заяву за фактом інциденту:
— У Джея стався серцевий напад. Завдяки миттєвій реакції медичних бригад обох команд стан Боумістера стабілізувався, він госпіталізований. Ми повідомимо про стан Джея в середу вранці.
Doug Armstrong has issued a statement about the condition of Jay Bouwmeester. https://t.co/Kdmo2YAZnP #stlblues
— St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 12, 2020
Боумістер провів на льодовому майданчику 5 хвилин та 34 секунди за кілька змін.
Боумістер є одним з найтитулованіших захисників у хокеї. Він є чемпіоном Олімпіади-2014, володарем Кубка світу (2004, 2016), чемпіонату світу (2003, 2004) та Кубка Стенлі (2019).
Читайте: В НХЛ воротар Нешвілла закинув шайбу через весь майданчик
За кар’єру в НХЛ Боумістер провів 1241 матч і набрав 424 очки.
Раніше Факти ICTV писали, що під час матчу НХЛ між Нью-Йорк Айлендерс та Торонто Мейпл Ліфс хокеїсту ледь не перерізали горло.
Джерело: St. Louis Blues