Британська команда Формули-1 Williams показала новий болід на сезон 2020. У Williams поки утрималися від повноцінної презентації, яка відбудеться 19 лютого у Барселоні в перший день передсезонних тестів.
Новий болід отримав індекс FW43. Дизайн нового Williams дещо видозмінений – оновлена ліврея тепер біло-синьо-червона. В минулому сезоні вона була біло-блакитною. Також новий болід додав у потужності.
— Цей рік – новий старт для нас. Ми постаралися усунути слабкі місця в команді, забезпечили наявність потрібних фахівців, процедур і ресурсів для виробництва конкурентоспроможних гоночних машин. Наша мета – перебудувати команду, повернувши Williams в боротьбу, добившись прогресу в сезоні 2020 року, – сказала заступник керівника команди Клер Вільямс.
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У сезоні 2020 за Williams виступатимуть пілоти Джордж Расселл та єдиний дебютант цього сезону, віце-чемпіон Формули-2 Ніколя Латіфі.
Introducing the FW43 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreFighting pic.twitter.com/BicXLD7i4i
— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 17, 2020
Минулий сезон британська конюшня завершила чемпіонат на останньому місці, набравши за сезон лише одне очко.
Раніше свій болід представила італійська конюшня Ferrari.
Фото: ROKiT WILLIAMS RACING
Джерело: WilliamsF1