Британська команда Формули-1 Williams показала новий болід на сезон 2020. У Williams поки утрималися від повноцінної презентації, яка відбудеться 19 лютого у Барселоні в перший день передсезонних тестів.

Новий болід отримав індекс FW43. Дизайн нового Williams дещо видозмінений – оновлена ліврея тепер біло-синьо-червона. В минулому сезоні вона була біло-блакитною. Також новий болід додав у потужності.

— Цей рік – новий старт для нас. Ми постаралися усунути слабкі місця в команді, забезпечили наявність потрібних фахівців, процедур і ресурсів для виробництва конкурентоспроможних гоночних машин. Наша мета – перебудувати команду, повернувши Williams в боротьбу, добившись прогресу в сезоні 2020 року, – сказала заступник керівника команди Клер Вільямс.











Williams змінив зовнішній дизайн нового боліда на сезон-2020 / 3 фотографии

Читайте: Mercedes показав фото нового боліда Формули-1 на сезон 2020

У сезоні 2020 за Williams виступатимуть пілоти Джордж Расселл та єдиний дебютант цього сезону, віце-чемпіон Формули-2 Ніколя Латіфі.

Минулий сезон британська конюшня завершила чемпіонат на останньому місці, набравши за сезон лише одне очко.

Раніше свій болід представила італійська конюшня Ferrari.

Фото: ROKiT WILLIAMS RACING

Джерело: WilliamsF1