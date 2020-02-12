Кобі Брайанта з донькою поховали на закритій церемонії у Каліфорнії

Похорони п’ятиразового чемпіона НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайанта та його 13-річної доньки Джіанни пройшли 7 лютого у Меморіальному парку Pacific View у Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія. Церемонія була закритою.

Про це повідомляє видання Los Angeles Times посилаючись на свідоцтва про смерть.

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За інформацією цього ж видання, відкрита церемонія прощання з Брайантом та його донькою відбудеться 24 лютого у Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Дата церемонії збігається з ігровим номером баскетболіста.

Нагадаємо, 41-річний Брайант, його донька та ще шість осіб загинули 26 січня в авіакатастрофі приватного гелікоптера Sikorsky S-76. В ніч на 29 січня тіла всіх загиблих були витягнуті з-під уламків.

Раніше пожежна служба Лос-Анджелеса оприлюднила аудіозапис з повідомленнями свідків падіння гелікоптера з баскетболістом Кобі Брайантом на борту.