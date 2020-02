Збірна України з біатлону взяла бронзу естафети чемпіонату світу

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року.

Естафета проходила в Антхольці (Італія).

Українську команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

На першому і другому етапах Меркушина і Джима використовували по два додаткових патрона. Семеренко з трьома перезарядками передала естафету.

Заключний етап Підгрушна пройшла, використавши один додатковий патрон і допомогла Україні взяти третє місце.

Congratulations to the best teams in women relay with 🇳🇴 @NSSF_Biathlon taking 🥇, 🇩🇪 @skiverband🥈 and 🇺🇦 @OlympicUA🥉! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/a94EEefODD

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020