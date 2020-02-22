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Збірна України з біатлону взяла бронзу естафети чемпіонату світу

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року.
Естафета проходила в Антхольці (Італія).

Українську команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

На першому і другому етапах Меркушина і Джима використовували по два додаткових патрона. Семеренко з трьома перезарядками передала естафету.

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Заключний етап Підгрушна пройшла, використавши один додатковий патрон і допомогла Україні взяти третє місце.

Нагадаємо, 13 лютого у Антхольці на чемпіонаті світу з біатлону пройшла змішана естафета. Перемогу в ній здобула команда Норвегії. Друге місце у збірної Італії, а на третьому місці – Чехія.

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