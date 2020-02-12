Етап Формули-1 в Китаї перенесли через коронавірус

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао через спалах коронавіруса.
Рішення про перенесення етапу ухвалювали спільно з керівництвом Формули-1.
— Зважаючи на продовження поширення коронавірусу та після довгих дискусій з Федерацією автомобільного та мотоспорту КНР (CAMF) та Шанхайською адміністрацією спорту, промоутер Гран-прі Китаю, Juss Sports Group, офіційно попросив відкласти Гран-прі Китаю Формули-1 2020.
FIA разом із Формулою-1 спільно ухвалили рішення відкласти Гран-прі Китаю Формули-1 у 2020 році, – йдеться у заяві FIA.
Гран-прі Макао мало пройти у Шанхаї з 17 по 19 квітня 2020 року.
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Також через спалах коронавірусу FIA відклала проведення Формули-Е в Китаї, який мав пройти у березні на трасі у Саньї.
Нагадаємо, американська команда Формули-1 Haas першою представила болід на сезон-2020 чемпіонату з кільцевих автогонок.
Джерело: FIA