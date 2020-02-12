PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Етап Формули-1 в Китаї перенесли через коронавірус

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао через спалах коронавіруса.

Рішення про перенесення етапу ухвалювали спільно з керівництвом Формули-1.

— Зважаючи на продовження поширення коронавірусу та після довгих дискусій з Федерацією автомобільного та мотоспорту КНР (CAMF) та Шанхайською адміністрацією спорту, промоутер Гран-прі Китаю, Juss Sports Group, офіційно попросив відкласти Гран-прі Китаю Формули-1 2020.

FIA разом із Формулою-1 спільно ухвалили рішення відкласти Гран-прі Китаю Формули-1 у 2020 році, – йдеться у заяві FIA.

Гран-прі Макао мало пройти у Шанхаї з 17 по 19 квітня 2020 року.

Читайте: Ferrari представила болід Формули-1 для сезону 2020 року

Також через спалах коронавірусу FIA відклала проведення Формули-Е в Китаї, який мав пройти у березні на трасі у Саньї.

Нагадаємо, американська команда Формули-1 Haas першою представила болід на сезон-2020 чемпіонату з кільцевих автогонок.

Джерело: FIA

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка