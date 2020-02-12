Етап Формули-1 в Китаї перенесли через коронавірус

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао через спалах коронавіруса.

Рішення про перенесення етапу ухвалювали спільно з керівництвом Формули-1.

— Зважаючи на продовження поширення коронавірусу та після довгих дискусій з Федерацією автомобільного та мотоспорту КНР (CAMF) та Шанхайською адміністрацією спорту, промоутер Гран-прі Китаю, Juss Sports Group, офіційно попросив відкласти Гран-прі Китаю Формули-1 2020.

FIA разом із Формулою-1 спільно ухвалили рішення відкласти Гран-прі Китаю Формули-1 у 2020 році, – йдеться у заяві FIA.