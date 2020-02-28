Наталья Прищепа попалась на допинге

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа сдала положительный допинг-пробу.

В организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат гидрохлоротиазид. Сейчас спортсменка отстранена от соревнований с 23 февраля. Что касается срока дисквалификации, то пока нет никакой информации.

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Кроме Прищепы (в замужестве Кроль) на допинге поймали индийских легкоатлетов Криранжет Каур, Навин Чикарру и Сандип Кумари, кенийца Кеннета Кимкемои и панамца Вирджилио Григгса.

Кроме двух золотых наград с чемпионата Европы, в активе Прищепы также победа на чемпионате мира среди юниоров в 2013 году и третье место на молодежном чемпионате Европы в 2015 году.

Напомним, чемпионку Australian Open-2017 в миксте Эбигейл Спирс дисквалифицировали за допинг.

Источник: Athletics Integrity Unit