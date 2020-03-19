Мессі, Рамос та Попов: футболісти закликали залишатися вдома під час карантину

Футболісти мадридського Реала, каталонської Барселони, англійського Ліверпуля та київського Динамо закликають всіх вболівальників та громадян залишатися вдома через карантин, який пов’язаний з поширенням вірусу Covid-19.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, а також футболісти вершкових Марсело та Карім Бензема наразі сидять вдома і попросили вболівальників слідувати їхньому прикладу.

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Також відеозвернення записали гравці київського Динамо: Денис Попов, Беньямін Вербіч, Міккель Дуелунд, Фран Соль, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук.

Шестиразовий володар Золотого м’яча Ліонель Мессі та найкращий захисник світу Вірджил ван Дейк наголосили на важливості карантинного режиму. До них приєдналися Девід Бекхем, В’ячеслав Шевчук, Артем Мілевський, Луїш Фігу та наставник Евертона Карло Анчелотті.

Нагадаємо, зірки українського шоу-бізнесу записали ролик, в якому закликали всіх дотримуватися правил гігієни, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.