Челендж Залишайся вдома: відео футболіста стало вірусним через собаку-хамелеона

Півзахисник футбольного клубу Кру Александра Чарлі Керк приєднався до популярного челенджу Залишайся вдома #StayAtHomeChallenge.

В рамках челенджу відомі спортсмени закликають вболівальників не виходити з дому під час пандемії коронавірусу.

Читайте: Залишайтеся вдома, в безпеці! Футболісти Динамо звернулися до вболівальників

Відео з Керком опублікувала прес-служба клубу у Twitter. На ньому Керк, як і решта учасників челенджу, набиває рулон туалетного паперу.

We are missing football just as much as you guys #CK10 x #StayAtHomeChallenge

| @charliekirkx pic.twitter.com/TTIumB2JF5

— Crewe Alexandra FC (@crewealexfc) March 18, 2020