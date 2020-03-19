Челендж Залишайся вдома: відео футболіста стало вірусним через собаку-хамелеона

Півзахисник футбольного клубу Кру Александра Чарлі Керк приєднався до популярного челенджу Залишайся вдома #StayAtHomeChallenge.

В рамках челенджу відомі спортсмени закликають вболівальників не виходити з дому під час пандемії коронавірусу.

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Відео з Керком опублікувала прес-служба клубу у Twitter. На ньому Керк, як і решта учасників челенджу, набиває рулон туалетного паперу.

We are missing football just as much as you guys #CK10 x #StayAtHomeChallenge | @charliekirkx pic.twitter.com/TTIumB2JF5 — Crewe Alexandra FC (@crewealexfc) March 18, 2020

Однак загальну увагу у ролику привернули не дії спортсмена. На початку відео поруч з Чарлі сидить чорна собака. Поки господар набиває рулон паперу, вона виходить з кадру, після чого поряд з Керком з’являється така ж собака, але вже білого кольору.

Уболівальники назвали пса футболіста собакою-хамелеоном.

За останніми даними, у світі позитивний тест на коронавірус здали понад 227 тис. осіб.

До речі, найбільший спортивний стадіон Ірландії Кроук Парк переобладнаний в один з центрів тестування на коронавірус.