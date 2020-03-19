PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Челендж Залишайся вдома: відео футболіста стало вірусним через собаку-хамелеона

Півзахисник футбольного клубу Кру Александра Чарлі Керк приєднався до популярного челенджу Залишайся вдома #StayAtHomeChallenge.

В рамках челенджу відомі спортсмени закликають вболівальників не виходити з дому під час пандемії коронавірусу.

Читайте: Залишайтеся вдома, в безпеці! Футболісти Динамо звернулися до вболівальників

Відео з Керком опублікувала прес-служба клубу у Twitter. На ньому Керк, як і решта учасників челенджу, набиває рулон туалетного паперу.

Однак загальну увагу у ролику привернули не дії спортсмена. На початку відео поруч з Чарлі сидить чорна собака. Поки господар набиває рулон паперу, вона виходить з кадру, після чого поряд з Керком з’являється така ж собака, але вже білого кольору.

Уболівальники назвали пса футболіста собакою-хамелеоном.

За останніми даними, у світі позитивний тест на коронавірус здали понад 227 тис. осіб.

До речі, найбільший спортивний стадіон Ірландії Кроук Парк переобладнаний в один з центрів тестування на коронавірус.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка