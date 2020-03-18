PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Зірка НБА Кевін Дюрант здав позитивний тест на Covid-19

Баскетболіст клубу НБА Бруклін Нетс Кевін Дюрант заразився коронавірусом.

Про це спортсмен повідомив інсайдера The Athletic Шемза Чарініа.

— Звертаюся до всіх, будьте обережні, бережіть себе і перебувайте на карантині. Ми прорвемося через все це, – сказав Дюрант.

Дюрант з літа минулого року не зіграв ще жодного матчу через травму ахіллового сухожилля.

Раніше стало відомо, що чотири гравці Нетс, чиї імена не називалися, здали позитивний тест на коронавірус. Відомо, що у трьох з них захворювання протікає без симптомів.

Читайте: Гравець NBA Руді Гобер помацав всі мікрофони на конференції та захворів коронавірусом

12 березня керівництво НБА оголосило про припинення регулярного чемпіонату на невизначений термін після підтвердження інформації про те, що один з гравців здав позитивний тест на Covid-19. Ним виявився баскетболіст Юти Джаз Руді Гобер.

Джерело: Shams Charania

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка