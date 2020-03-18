Зірка НБА Кевін Дюрант здав позитивний тест на Covid-19

Баскетболіст клубу НБА Бруклін Нетс Кевін Дюрант заразився коронавірусом.

Про це спортсмен повідомив інсайдера The Athletic Шемза Чарініа.

— Звертаюся до всіх, будьте обережні, бережіть себе і перебувайте на карантині. Ми прорвемося через все це, – сказав Дюрант.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: “Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We’re going to get through this.” — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020

Дюрант з літа минулого року не зіграв ще жодного матчу через травму ахіллового сухожилля.

Раніше стало відомо, що чотири гравці Нетс, чиї імена не називалися, здали позитивний тест на коронавірус. Відомо, що у трьох з них захворювання протікає без симптомів.

Читайте: Гравець NBA Руді Гобер помацав всі мікрофони на конференції та захворів коронавірусом

12 березня керівництво НБА оголосило про припинення регулярного чемпіонату на невизначений термін після підтвердження інформації про те, що один з гравців здав позитивний тест на Covid-19. Ним виявився баскетболіст Юти Джаз Руді Гобер.

Джерело: Shams Charania