Зірка НБА Кевін Дюрант здав позитивний тест на Covid-19

Баскетболіст клубу НБА Бруклін Нетс Кевін Дюрант заразився коронавірусом.

Про це спортсмен повідомив інсайдера The Athletic Шемза Чарініа.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: “Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We’re going to get through this.”

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020