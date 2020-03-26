Після домагань тренера: 21-річна російська дзюдоїстка викинулася з вікна

Дворазова переможниця юніорського чемпіонату Росії із дзюдо Мар’ям Есеркеєва зробила спробу самогубства.
Інцидент стався у грудні 2019 року, але про нього стало відомо лише зараз.
21-річна Есеркеєва викинулася з вікна четвертого поверху готелю. З численними переломами та черепно-мозковою травмою дівчина два місяці провела у комі, з якої вийшла 7 лютого. Есеркеєвій дали першу групу інвалідності.
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Батьки спортсменки вважають винуватцем трагедії її тренера і домагатимуться порушення кримінальної справи.
Відомо, що Есеркеєву побили троє чоловіків у вересні минулого року. Також дівчина розповіла про сексуальні домагання від тренера та про знущання.
Есеркеєва також є бронзовим призером Кубка Європи та срібним призером Кубка Азії 2019 року.
Нагадаємо, у лютому чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики 21-річна Олександра Солатова хотіла накласти на себе руки.
Фото: Judo Samara
Джерело: Volga News